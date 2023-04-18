7 شروط إذا لم تتوافر يتم إلغاء محضر سرقة الكهرباء أهمها "الفيديو".. تعرف عليها

القاهرة - سامية سيد - حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض الشروط والضوابط التى يجب توافرها فى محاضر سرقات التيار الكهربائى وفقا لقانون الكهرباء سواء الذى يتم تحريره بواسطة مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء ويعد شرط تصوير واقعة التصوير بالفيديو أهم الشروط والذى بدونه يعتبر المحضر لاغيا، وذلك لضمان صحته والحفاظ على حق المواطن والدولة، وهى كالآتى..

1- أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأمورى الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.

2- أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط.

3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.

4- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

5- يجب تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.

6- يجب أن يتضمن التقرير وصفا واضحا للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.

7- أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.