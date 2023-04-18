الارشيف / أخبار مصر

الصحة تكشف حزمة نصائح هامة للأم خلال الحمل.. أبرزها تطعيم توكسيد التيتانوس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف حزمة نصائح هامة للأم خلال الحمل.. أبرزها تطعيم توكسيد التيتانوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة عن مجموعة من الإرشادات الهامة للأم خلال فترة الحمل، تمثلت فى:

 

- الانتظام في الزيارات للوحدة الصحية يساعدك على الاكتشاف المبكر للمشاكل الصحية.

 

- التطعيم بتوكسيد التيتانوس يحميكي ويحمي جنينك من خطر الإصابة بالتيتانوس الوليدي الذي يؤدي للوفاة.

 

-  التغذية السلمية أثناء الحمل تحميكي وتحمي طفلك من الأمراض.

 

- المتابعة مع الطبيب خلال فترة الحمل (مرة كل شهر على الأقل مهمة للوصول إلى ولادة آمنة.

 

-  المباعدة بين الولادات من ٣ - ٥ سنوات مفيدة لصحتك وصحة طفلك.

 

- الولادة في المؤسسات الصحية على أيدي متخصصين هي أضمن وسيلة للحفاظ على حياتك وحياة طفلك. 

 

- يمكنك الحصول على الرعاية الصحية المستمرة لطفلك بالمجان من مراكز رعاية الأمومة والطفولة.

 

- المراكز والوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تهتم بصحة الأم والجنين.

 


ارشادات الام خلال فترة الحمل

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا