شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز ما حدث فى 27 رمضان.. فرض زكاة الفطر فى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتناول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيام رمضان.

2- 65 هــ عبد الملك بن مروان بن الحكم الأمويّ القرشيّ يتولَّى الخلافةَ الإسلامية، بعد وفاة والده مروان بن الحكم، الذي لم يستمر في الحكم إلا عشرة أشهر وعِدَّة أيام.

3- 658 هــ دخول سيف الدين قطز إلى دمشق بعد انتصاره في معركة عين جالوت.

4- 968 هــ الصفويون ينتصرون على العثمانيين في معركة شماخة الثانية، ويأسرون عددًا من كبار القادة العثمانيين مثل "عادل كيراي". وقد قُتل في هذه المعركة 10 آلاف عثماني، و20 ألف صفويّ.