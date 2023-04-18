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أبرز ما حدث فى 27 رمضان.. فرض زكاة الفطر فى المدينة المنورة

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القاهرة - سامية سيد - نتناول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيام رمضان.

 

 

2-  65 هــ عبد الملك بن مروان بن الحكم الأمويّ القرشيّ يتولَّى الخلافةَ الإسلامية، بعد وفاة والده مروان بن الحكم، الذي لم يستمر في الحكم إلا عشرة أشهر وعِدَّة أيام.

 

3-  658 هــ دخول سيف الدين قطز إلى دمشق بعد انتصاره في معركة عين جالوت.

 

4-  968 هــ الصفويون ينتصرون على العثمانيين في معركة شماخة الثانية، ويأسرون عددًا من كبار القادة العثمانيين مثل "عادل كيراي". وقد قُتل في هذه المعركة 10 آلاف عثماني، و20 ألف صفويّ.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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