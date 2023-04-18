شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار بأسوان..27 مصنعا ومجمع تمور وتنفيذ مشروع الدواجن التكاملى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ويستعرض ”الخليج 365” أبرز ما تم على أرض الواقع من مشروعات استثمارية.

شهدت المرحلة الحالية إنطلاق عدد من المشروعات الإستثمارية المتنوعة والتى ستوفر الآلاف من فرص العمل الحقيقية.

- إفتتاح فندق سياحى بعد توقفه لأكثر من 12 عاماً.

- إفتتاح وتشغيل 27 مصنعا من إجمالى 34 مصنعا جارى إفتتاحهم على مراحل بحجم استثمارات بلغت نحو 150 مليون جنيه بعد الإنتهاء من ترفيقهم.

- البدء فى تنفيذ مشروع الدواجن التكاملى ببنبان بتكلفة استثمارية بلغت نحو 300 مليون جنيه وعلى مساحة 100 فدان كمرحلة أولى.

- البدء فى مجمع منتجات التمور بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه بالرديسية.

- إنشاء مصنع آخر للأسمدة العضوية بالغنيمية بإدفو بتكلفة استثمارية 30 مليون جنيه على مساحة 29 فدان.

- فتح مصنع لإنتاج الكحول فى ذروة جائحة كورونا بعد إنهاء التعقيدات الروتينية.

- طرح 308 وحدة حرفية وصناعية بالمنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بنصر النوبة.

- تسليم الوحدات والورش للشباب المنتفعين بالمنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بنصر النوبة بإجمالى 31 مستثمر.

- تضم المنطقة الصناعية 308 وحدة وورشة حرفية تم طرحها مؤخراً من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية .