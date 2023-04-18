شكرا لقرائتكم خبر عن 81% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط الألعاب النارية قبل عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط الألعاب النارية قبل عيد الفطر المبارك، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط الألعاب النارية قبل عيد الفطر المبارك.

وأيد 81% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط الألعاب النارية قبل عيد الفطر المبارك، بينما عارض 19% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط الألعاب النارية قبل عيد الفطر المبارك.



