شكرا لقرائتكم خبر عن مطران إيبارشية المنيا يستقبل قيادات الأزهر والأوقاف للتهنئة بعيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر المكتب الإعلامى عن إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، استقبل، الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، نيابةً عن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، وذلك بمقر المطرانية.

واستقبل نيافته أيضًا الأستاذ الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والوفد المرافق له، بالإضافة إلى وكيل وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، وأعضاء مجلسي النواب، والشيوخ، وذلك لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.

واستقبل أول أمس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، المهئنين بعيد القيامة المجيد، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

وجاء ذلك بحضور نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، وبعض الآباء الكهنة، وأبناء كنائس الإيبارشية البطريركية، وممثلي الأنشطة الرسولية.

واستقبل غبطته أيضًا عدد من الراهبانيات المختلفة، والعديد من قيادات الدولة.



الأنبا باسيلوس