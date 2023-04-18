شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر احتفالية مصر بليلة القدر، والذي تنظمه وزارة الأوقاف لتكريم حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعددًا من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.