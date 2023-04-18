شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصافح أحمد عمر هاشم خلال احتفالية ليلة القدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مصافحة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، وذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

ويشارك في الاحتفال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعددًا من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.