فرقة "صوت مصر" تشارك بفقرة فنية باحتفالية "ليلة القدر" أمام الرئيس السيسي

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القاهرة - سامية سيد - شاركت فرقة "صوت مصر" بفقرة فنية خلال احتفالية وزارة الأوقاف بـ"ليلة القدر" أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية مصر بـ"ليلة القدر"، والتي تنظمها وزارة الأوقاف لتكريم حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعددًا من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.