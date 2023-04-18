شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "القومى لأسر الشهداء" يُهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأعرب أمين عام المجلس في برقيته عن خالص تهانيه للرئيس بمناسبة عيد الفطر، متمنياً دوام التقدم والازدهار لوطننا الغالي مصر، سائلاً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والخير والسلام.

كما بعث اللواء أشرف الخطيب ببرقيات تهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وعدد من الوزراء والمسؤولون بهذه المناسبة.

وفي السياق ذاته هنأ أمين عام المجلس أسر الشهداء والمصابين بمناسبة عيد الفطر المبارك داعياً الله عز وجل أن يديم عليهم الصحة والعافية.