شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يهنئ شيخ الأزهر ودار الإفتاء ووزير الأوقاف بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة إلى شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية ووزير الأوقاف بحلول عيد الفطر المبارك.

وبعث قداسة البابا تواضروس الثانى برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة عيد الفطر المبارك، هذا نصها:

فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب

يسرنى بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

داعين أن يوفقكم الله لاستكمال عملكم الدؤوب لإعلاء شأن وطننا العزيز والقيام بالدور التنويري لنشر الوعي وقيم التسامح والأخوة الإنسانية وثقافة السلام والمواطنة والعيش المشترك.

وبعت أيضا برقية تهنئة إلى فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية جاء نصها

"يسرنى بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة لتحقيق رسالتكم الحضارية فى نشر المحبة و ترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، دمتم في رعاية الله وحفظه".

وبعث قداسة البابا تواضروس الثانى أيضا برقية تهنئة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، هذا نصها:

فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

يسعدني بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة لنشر الوعي والفكر المستنير وترسيخ ثقافة الحوار والعيش المشترك في كافة ربوع البلاد دمتم محفوظين بعناية الله ورعايته".