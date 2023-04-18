شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: 97% نسبة تنفيذ الشكاوى طبقاً لمؤشر منظومة مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بالوزارة .

واستعرضت عبد العزيز مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والذى أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر مارس 2022 بلغت (97 %) ، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة (416) شكوى وطلب وإستغاثة خلال شهر مارس 2023 .

وأكدت أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، مؤكدة على دعم منظومة الشكاوى التي تقوم بتلقى الشكاوى وتوجيهها لجهات الإختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة .

ووجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن تضرر أهالي قريه دفشو بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة من إنقطاع مياه الري بترعه دفشو حيث قامت أجهزة الوزارة المختصه بالمعاينة على الطبيعة وفتح المياه بالترعة وتم التأكد من حالة المياه ووصولها للنهايات حسما للشكوى .

وفي محافظة الإسكندرية، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية للموارد المائيه والري بمحافظة الإسكندرية بسرعة بحث الشكوى الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بتضرر أهالي منطقه بنجر السكر من تأخر وصول مياه الري بفرع الري 3/2 وفرع 5/1 ، حيث تم على الفور عمل اللازم وبحث الشكوى بمعرفة أجهزة الوزارة المختصة وتم إعطاء مياه الري بالفرعين وتم التأكد من وصول المياه للنهايات والتواصل مع مقدم الشكوى للتأكد من وصول المياه لري الارض وتم حسم الشكوى .

وفي محافظة القليوبية، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير لتضرر اهالي منطقه الألج بوجود انسداد بالمصرف المار بالمنطقة ، حيث تمت المعاينه على الطبيعة بمعرفة أجهزة هيئة الصرف المختصة وتم إصدار أمر تشغيل ضمن عقد التطهيرات الجاري بالإدارة العامة لصرف القليوبية وتم الدفع بحفار لفك الإختناقات بالمصرف وتم حسم الشكوى .

وفي محافظة قنا، تم التوجيه للأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بشأن التضرر من نقص مياه الري بترعه الفراش المارة بقرية جراجوس ، حيث تم بحث ودراسه الشكوى بمعرفة أجهزة الري المختصة وإعطاء المياه للترعة وحسم الشكوى .

وفي محافظة الغربية وجهت الأجهزة المعنية بالوزاره للإدارة المركزية لمحافظة الغربية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بشأن التضرر من زياده منسوب المياه الحقلية بسبب إنسداد الصرف المغطي الرئيسي بقرية قرايشو بمركز بسيون ، حيث قامت الإدارة العامة لصرف الغربية بعمل الصيانة اللازمة لشبكه الصرف المغطى بأرض الشاكي وتم حسم الشكوى .

وفي محافظة بني سويف وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية لمحافظه بني سويف بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، تشير لتضرر أهالي قرية بني حديد من تراكم القمامة والحيوانات النافقة بترعة أشمنت البحرية المارة بالقرية بمركز الواسطى ، حيث تم فور ورود الشكوى البحث بمعرفة أجهزة الوزارة المختصة وتطهير الترعة وحسم الشكوى .

والوزارة تؤكد أنها لا تألو جهداً فى التواصل مع جميع السادة المواطنين وبحث شكواهم والعمل على حلها بشكل فورى طبقا للوائح والقوانين المنظمة ، ويمكن التقدم بالشكاوى على رقم تليفون 0235449534 ، أو البريدالإلكتروني .