شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: إحالة 504 عاملين بالمحليات للنيابات المختصة والشئون القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش برئاسة اللواء أحمد عرفات بتكثيف حملات المرور على الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية وذلك للوقوف على مدى قيامها بتنفيذ محاور خطة القطاع، ورصد التعديات ومخالفات البناء، ومتابعة الخطة الاستثمارية، والتفتيش المالى والإدارى، والنظافة والبيئة والحملات الميكانيكية، وفحص شكاوى المواطنين والمحال العامة ومقرات مبادرة مشروعك وأداء المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى، بمواجهة الفساد بكل قوة وحسم ورفض جميع أشكاله، والعمل على سيادة القانون وترسيخ قيم النزاهة والشفافية فى جميع عناصر الجهاز الإدارى وذلك فى ظل وجودة إرادة سياسية حقيقية وقوية لمجابهة الفساد والسعى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

وتلقى اللواء هشام آمنة تقريراً عن أبرز ما قام به قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة من الزيارات التفتيشية المفاجئة على بعض الوحدات المحلية فى الفترة من سبتمبر الماضى وحتى الآن، حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى أن فرق المتابعة بالقطاع قامت لـ 342 حملة تفتيش على 23 محافظة هى "القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية ودمياط والوادى الجديد والشرقية وكفر الشيخ وأسيوط والاسكندرية والبحيرة والمنيا والفيوم وبور سعيد ومطروح والسويس والاسماعيلية والبحر الأحمر وأسوان، بنى سويف، الأقصر"، لافتاً إلى أن حملات التفتيش المخطط والمفاجىء تضمنت الحملات الميكانيكية وفحص الشكاوى ومتابعة ملف المحال العامة ومقرات مبادرة مشروعك و99 مركز تكنولوجى.

ولفت آمنة، إلى أنه ترتب على حملات التفتيش إحالة 504 للنيابات المختصة والشئون القانونية، منها " 123 إحالة للنيابة العامة، و299 إحالة للنيابة الادارية، و82 إحالة للشئون القانونية" موضحا أنه تم تنفيذ 58 حملة بمحافظة القاهرة، و23 حملة على محافظة الجيزة، و4 حملات على بورسعيد و15 حملة على القليوبية و8 حملات بالإسماعيلية، و9 حملة على الشرقيه و2 حملة على كل من المنوفية وأسيوط، و15 حملة على الغربية، و20 حملة تفتيش على محافظة الدقهلية، و14 حملة على دمياط، و9 حملات على الفيوم، و7 حملات على كل من مطروح والوادى الجديد، و9 حملا على السويس 3 حملات على الاسكندرية و15 حملة على البحر الأحمر، وحملة واحدة على كل من وكفرالشيخ، والمنيا وأسوان و2 حملة على البحيرة و11 حملة على بنى سويف و15 حملة على الاقصر.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن ملف مكافحة الفساد بالمحليات يأتى على رأس أولوياته منذ توليه المسؤولية، والجميع لا يألوا جهداً فى مواجهة أى نوع من أنواع الفساد وعدم التهاون تجاه أى مخالفات بالإدارة المحلية مشيراً إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء هو أحد آليات الوزارة الهامة فى محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، حيث يقوم القطاع بمتابعة أداء الوحدات المحلية، وكشف أى مخالفات، واصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، وتقوم الوزارة باخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات.

وأشاد اللواء هشام آمنة بأداء العاملين بقطاع التفتيش والذى يضم نخبة متميزة من العاملين فى مجال الادارة المحلية، حيث يضم الخبرات المالية والادارية والخطط الاستثمارية، والصناديق الخاصة، والادارات الهندسية، والحملات الميكانيكية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى التعامل السريع مع أى مخالفات، مشيراً إلى إنه يقدم دعماً كبيراً لقطاع التتفيش والمتابعة بالوزارة، سواء بمده بالعناصر الجيدة من الوزارة، وتوفير الإمكانيات التى تساعده فى القيام بدوره على أكمل وجه

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الخطة التدريبية لسقارة خلال العام المالى الحالى 2022/20232 تمكنت من تنفيذ العديد من الدورات التدريبية المتخصصة للعاملين لرفع مهاراتهم وقدراتهم وزيادة وعيهم على أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية والمتغيرات المكانية فى تحديد التعديات والمخالفات إضافة إلى التفتيش المالى والإدارى والهندسى، وحصر إدارة الأصول وأساسيات التحول الرقمى، وقياس الأداء الحكومى وتطبيق موازنة البرامج، وخطط الصيانة ونفقات التشغيل بالحملات المكانية، وتنمية مهارات المتابعة والرقابة.