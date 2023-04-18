شكرا لقرائتكم خبر عن فرصتك الأخيرة للشراء.. معارض أهلا رمضان بالجيزة تغلق أبوابها الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد معارض "أهلا رمضان" بمحافظة الجيزة لغلق أبوابها رسميا يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن قدمت على مدار 4 أشهر تخفيضات على السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية من الزيت والسكر والأرز والبقوليات واللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة بتخفيضات تصل لـ30%؛ لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

واستعدادا لعيد الفطر المبارك، قدم معرض أهلا رمضان بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل عروضا على مستلزمات عيد الفطر المبارك من الملابس والأحذية التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية بكل المقاسات وبأسعار تنافسة، إلى جانب متطلبات العيد من السلع واللحوم والكعك والبسكويت، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على توفير السلع والمنتجات للمواطنيين بأسعار مخفضة وبمواصفات جيدة.

وقدم المعرض عروضا خاصة على منتجات الدواجن واللحوم ومصنعاتها، حيث طرح اللحم السودانى الطازج بسعر 165 جنيها للكيلو، والفراخ الطازجة (زنة كيلو/كيلو و100) بسعر 105 جنيه، والفراخ (زنة كيلو و200/كيلو و300) بسعر 125 جنيها، والفراخ (زنة كيلو و300/كيلو و400) بسعر 135 جنيها، وفيليه الفراخ (900 جرام) بسعر 155 جنيها، ووراك الفراخ (900 جرام) بسعر 75 جنيها، و"دبابيس الفراخ" (800 جرام) بسعر 85 جنيها، واللحم البلدى بسعر يتراوح ما بين 200 و220 جنيها.

وقدمت شركات القطاع الخاص عروضا على الكعك والبسكويت بمختلف أنواعه، حيث طرحت الكعك (سادة/ ملبن/ عجوة) بسعر 100 جنيه للكيلو، والكعك السادة بدون سكر بسعر 110 جنيهات للكيلو، وكعك عين الجمل بسعر 150 جنيها للكيلو، وكعك العجمية بسعر 100 جنيه للكيلو، وكعك مكس مكسرات بسعر 150 جنيها للكيلو، والغريبة السادة بسعر 120 جنيها للكيلو، والغريبة لوز بسعر 150 جنيها للكيلو الواحد، والبسكويت بمختلف أنواعه بسعر 100 جنيه للكيلو الواحد، والكوكيز بمختلف أنواعه بسعر 120 جنيها للكيلو الواحد.

كما طرحت المنين سادة/شمر بسعر 100 جنيه للكيلو الواحد، والمنين عجوة بسعر 100 جنيه للكيلو الواحد، والمنين ملبن بسعر 100 جنيه للكيلو الواحد، والقرص سادة/عجوة بسعر 100 جنيه للكيلو الواحد، والبرازق بسعر 120 جنيها للكيلو الواحد، والبتي فور أبيض/شيكولاتة بسعر 120 جنيها للكيلو الواحد، والسابليه بسعر 150 جنيها للكيلو الواحد، وعلبة كعك سادة (1 كيلو) بسعر 100 جنيه، وعلبة بيتي فور مشكل (1 كيلو) بسعر 120 جنيها، وعلبة بسكويت نشادر (1 كيلو) بسعر 100 جنيه.