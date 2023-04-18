شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كيان وهمى ينصب على الطلاب الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم إدارة مراكز تعليمية وهمية غير مرخصة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القليوبية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن مقره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، متخذاً منه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية ، واعلانه من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكـالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية - خلافاً للحقيقة – ومن خلال ذلك النشاط يتحصل على مبالغ مالية منهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان الوهمى المشار إليه وضبط المتهم وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (كمية من العقود المحررة بين الأكاديمية والطلاب الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج بأسماء أشخاص مختلفة - مجموعة من عقود تقديم خدمات تعليمية - مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية والتى تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج من جامعات أجنبية - مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد الدراسة - دفاتر استلام نقدية - هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على صفحة إلكترونية باسم الأكاديمية المشار إليها يعلن من خلالها عن توافر فرص للدراسة بالخارج).

أمكن الاستدلال على أحد الأشخاص من المجنى عليهم ، وبسؤاله قرر بتعرضه للنصب والاحتيال من قِبل المتهم المذكور والاستيلاء على مبالغ مالية منه بذات الأسلوب الإجرامي المشار إليه بمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.