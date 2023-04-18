شكرا لقرائتكم خبر عن "نظافة القاهرة" تختتم الدورة الرمضانية بمشاركة 20 فرقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، فعاليات الدورة الرمضانية للعام الثاني على التوالي، برعاية اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث تم إقامتها على مدار عشرة أيام تنافس فيها 20 فريقا من إدارات الهيئة المختلفة وشركات النظافة بالمنطقة الشرقية والغربية في دمج حقيقي للأنشطة الرياضية التي يتم استضافتها بالهيئة في إطار الحرص على الاهتمام بالعنصر البشري أحد أهم الركائز الأساسية في منظومة النظافة الجديدة وفق خطط التنمية البشرية للمتميزين في كافة المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية بالهيئة.

وأسفرت التصفيات النهائية عن فوز فريق مجمع جراچات الشمالية بالبطولة والمركز الأول بالفوز علي فريق الشؤون المالية بهدفين مقابل هدف واحد فيما احتلت الورش الإنتاجية على المركز الثالث.

وتم توزيع جوائز الدورة كالتالي: حصول اللاعب شهاب عبد المنعم حارس مرمي الشمالية على كأس أحسن حارس مرمى، واللاعب محمد كشري من الشؤون المالية على كأس أحسن لاعب، فيما حصل اللاعب محمد السيد من الشمالية على كأس هداف البطوله، كما تم إعطاء درع التفوق لمنظمي البطولة وعلى رأسهم العميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئة بعد التنظيم الجيد والوصول بالدورة إلى أدوارها النهائية.

وتم توزيع ميداليات برونزية للورش الإنتاجية بحصولها على المركز الثالث، وبكل الروح الرياضية الحقيقية تم عمل ممر شرفي من مجمع جراچات الشمالية لفريق الشؤون المالية لحصولهم على المركز الثاني والميدالية الفضيه، وتم توزيع الميداليات الذهبية على فريق مجمع جراچات الشمالية مع كأس البطولة في أجواء رائعة من الفرحة والسعادة الغامرة لأفراد فريق الشمالية .

وعبر اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة عن سعادته وشكره للفرق المشاركة ،مشيرا إلى أن المعني الحقيقي لإقامة تلك الفعاليات هو دمج حقيقي لمختلف الإدارات بالهيئة والتعارف بين أفرادها من كافة أطياف الهيئة وفروعها الخارجية وربطها بالديوان العام، مقدما الشكر والتقدير للقائمين على ملعب افتتاح الدورة و استضافة المباريات بملعب العبور بشارع بورسعيد وهو المهندس فريد و تركي على حسن الاستقبال وتذليل العقبات.

كما قدم الشكر لمسؤولي ملاعب حديقة البستان بالبساتين وعلى رأسهم العقيد أحمد عبد العظيم بصندوق الاداره العامه لمكافحه المخدرات مستثمري إقامة مشروع ترفيهي متكامل بتلك الحديقه في تطوير شامل ونقلة نوعية لمفهوم استغلال أمثل لموارد الهيئة من حدائقها العامة بعد تطويرها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة في بادرة للمساهمة في خلق متنفسات جديدة وخدمات رياضية وترفيهية تعود بالنفع على أهالي المنطقة بكافة أرجاء القاهره، كما تم تقديم الشكر والتقدير للعلاقات العامة على المجهود المبذول في إقامة الأنشطة الرياضية والثقافية للعاملين بالهيئة.