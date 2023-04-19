شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء شمال القاهرة: اتخذنا الاحتياطات لتأمين التغذية الكهربائية خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أن جميع قطاعات الشركة اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين خلال اجازة عيد الفطر المبارك من خلال مراجعة جميع المهمات و التأكد من سلامتها.

و أوضح عفيفي فى تصريحات خاصة ل "الخليج 365 "، أنه سيتم تشكيل غرف عمليات بجميع قطاعات الشركة ، موكدا أن جميع العاملين بمراكز شحن العدادات مسبوقة الدفع بكل هندسة سيكونوا متواجدين طوال أيام العيد كما تقرر تواجد جميع فرق الصيانة والاعطال.

و أضاف عفيفي ، أنه سيتم توفير سيارات مجهزة بأحدث الأجهزة وتوفير كافة المهمات و نشر عدد كبير من وحدات الديزل الطوارئ الكاتمه للصوت في كافة المحافظات الواقعه في نطاق عمل الشركة ، لافتا إلى أنه سيتم متابعة كافة القطاعات لحظه بلحظه.

تابع عفيفي أن ملاحقة سارقي التيار الكهربائي خلال أيام عيد الفطر المبارك على رأس أولويات الشركة لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء و الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.