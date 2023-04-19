شكرا لقرائتكم خبر عن طقم العيد بنص التمن.. تخفيضات على الملابس بمعرض أهلا رمضان فى فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم معرض "أهلا رمضان" بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل عروضا خاصة على مستلزمات عيد الفطر المبارك من الملابس والحقائب والأحذية بتخفيضات تصل لـ50%، وذلك بعد أن تم تجهيز أجزاء من المعرض لعرض منتجات ومستلزمات الأسرة المصرية فى العيد من الكعك والبسكويت واللحوم والملابس والأحذية بجودة عالية وأسعار تنافسية عن المعروضة بالأسواق الخارجية.

ويستعرض ”الخليج 365” في السطور التالية أسعار ملابس العيد بمعرض أهلا رمضان بفيصل.

- بناطيل جينس رجالي تبدأ من سعر 170 وتصل إلى 200 جنيها "حسب خامة المنتج ونوعه".

- شورتات جينس رجالي بسعر يتراوح ما بين 120 و130 جنيها.

- قمصان رجالي بمختلف أنواعها بأسعار تتراوح ما بين 120 و200 جنيها.

- أي تيشيرت رجالي بـ100 جنيه.

- توينز نسائي بـ125 بدلا من 390 جنيها.

- جاكت شامواه نسائي بـ230 بدلا من 390 جنيها.

- بلوزات نسائي بـ125 جنيها بدلا من 240 جنيها.

- بنشوه نسائي بسعر 125 جنيها بدلا من 240 جنيها.

- بلوزات ليدي بسعر 200 جنيها بدلا من 360 جنيها.

- بناطيل قماش نسائي بـ150 جنيها بدلا من 225 جنيها.

وأشار عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن معرض فيصل للسلع واللحوم والملابس يتميز بتخفيضات تصل إلى أكثر من 20٪ من أسعار السوق وذلك تيسيرا على المواطنيين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل على توفير السلع المواطنيين بأسعار مناسبة وبمواصفات جيده فى إطار المبادرات الرئاسية بالتعاون بين الغرفة التجارية ومحافظة الجيزة وبرعاية وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التموين.

ولفت عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة ان المعرض يحتوى على كافة السلع الغذائية من الزيت والأرز والسكر والدقيق والبقوليات بأنواعها واللحوم البلدي والسودانى بأسعار مخفضة بالإضافة إلى جناح خاص بمتطلبات العيد من الكعك والبسكويت والبيتى فور وجناح مخصص للملابس والأحذية بكافة المقاسات للأطفال والشباب والكبار والتى يشارك بها العديد من مصانع الملابس بأكتوبر والمنطقة الصناعية بالجيزة.