شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد لسداد رسوم مشتركى حج الجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتيسير كافة الإجراءات الخاصة لسداد رسوم رحلة حج الجمعيات الأهلية مع توفير كافة الخدمات للحجاج خلال فترة الإقامة بالمملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الفريضة ويسدد حاليا حجاج الجمعيات الأهلية الفائزين بتأشيرات الحج هذا العام وعددهم 5250 حاجا رسوم رحلة الحج وفقا للمستويات المقررة حتى اليوم الأربعاء أخر موعد، وتبلغ رسوم المستوى الأول فنادق خمس نجوم بساحة الحرم المكى بسعر 225 ألف جنيه والمستوى الثانى فنادق أربع نجوم بمسافة 800 متر من الحرم المكى بسعر 186 ألفا و500 جنيه شامل أيضا التذكرة والوجبات الغذائية والمستوى الثالث فنادق ثلاثة نجوم مصنفة بمسافة 800 متر من الحرم المكى بسعر 171 ألف جنيه شامل تذكرة الطيران والوجبات الغذائية.

وكان أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى والمدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة قد أشار إلى أن حجاج الجمعيات الأهلية يسدون حاليا رسوم رحلة الحج وفقا للمستويات المقررة حتى اليوم الأربعاء وفى حالة عدم سداد البعض فى الفترة المحددة،سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم فى القرعة، كما أنه تم التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز فى كل من مكة والمدينة، حتى تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوى المتميز والتى تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين فى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتضمنت الشروط الواجب توافرها فى سفر حجاج الجمعيات الأهلية لأداء الفريضة هذا العام بأن لا يقل سن الرجال منهم عن 25 عامًا، ويشترط وجود محرم شرعى للسيدات أقل من 45 عامًا لا يقل عمره عن 18 عامًا، بالإضافة إلى وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التى تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.