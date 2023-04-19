شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الإفتاء قدرت قيمة زكاة الفطر ازاى بطريقة سهلة وبسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت دار الافتاء كيفية تقديرها لقيمة زكاة الفطر، حيث سبق وأكدت متابعتها خلال الأيام الماضية لعدد من الحملات الإلكترونية على صفحات التواصل الاجتماعي من غير المتخصصين في مجال العلوم الشرعية، يهدفون من وراء تلك الحملات إثارة الشغب حول ثقة المسلمين في مؤسساتهم الدينية واختطافهم فكريًا من ساحة وسطية الإسلام وسماحة تشريعاته إلى مناهجهم المتشددة، والتشكيك في فتوى دار الإفتاء المصرية عن مقدار زكاة الفطر، والتي أعلنت الإفتاء تقدير قيمتها بمبلغ ثلاثون جنيهًا على سبيل الحد الأدنى، دون وضع حد للزيادة، وفق قدرة المستطاع.

وعن كيفية حساب قيمة زكاة الفطر نشرت الدار منشوراً عبر صفحتها على فيس بوك تتضمن الآتى: حسبناها على القمح اللى بيتعمل منه العيش اللى كل الناس فى مصر بتاكله لأن بيوت كتير مش بتاكل لا رز ولا تمر ولا زبيب طيب سعر أردب القمح كام ١٧٠٠ جنيه والأردب فيه ١٥٠ كيلو يبقى سعر الكيلو كام ١١.٣٣ إحدى عشر جنيه وثلاثة وثلاثون قرشًا طيب والزكاة أد ايه ٢.٠٤ كيلو يبقى نضرب ٢.٠٤كيلو * ١١.٣٣ يطلع الناتج ٢٣.١١ ودار الإفتاء قالت إنه ٣٠ جنيه يعني زودت كمان عن الحد الأدنى بشويه و ٣٠ جنيه الحد الأدنى يعني طلع أكتر من ٣٠ جنيه لو معاك ودخلك يسمح لك بس اللى مش هيقدر فأقل حاجه يطلعها عن الفرد ٣٠ جنيه طيب أنا شايف إن ٣٠ جنيه قليل مش هتعمل حاجه يبقى تطلع ما ترضاه نفسك وتحس إنه له قيمه لكن لا تقل عن ٣٠ جنيه ولا تلزم غيرك يطلع زيك لأن ممكن يكون غير قادر وتخرج قبل صلاة العيد ولو ملحقتش تطلعها ممكن تاخد برأي السادة الشافعية إنك ممكن تطلعها قبل غروب شمس يوم عيد الفطر

وكانت وأشارت الإفتاء -في بيان لها- أن محاولة تلك التيارات التي تنطلق من صفحات التواصل الاجتماعي حمل المسلمين على مذهب أو رأي بعينه في مسألة زكاة الفطر يعتبر أحد ألوان التشدد، وترك التوازن الذي أدركه الفقهاء حينما تعرضوا للنصوص الواردة في زكاة الفطر عند محاولة فهمها لإمكانية تطبيقها مع النظر إلى مصلحة دافع زكاة الفطر والمستحق لها.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنها شرحت مسبقًا كيفية حسابها الحد الأدنى لزكاة الفطر في أكثر من مناسبة بأنها اعتمدت أكثر من صنف من أصناف الطعام مثل: القمح، والتمر، والتنبيه على استحباب الزيادة على ذلك لمن استطاع، ولكن تلك التيارات يحلو لعناصرها اتخاذ هذه المواسم فرصة لتكرار الجدل والنقاش وتشتيت الأفهام عن المقصد الشرعي الذي شرعت لأجله زكاة الفطر وهو إغناء الفقراء عن السؤال يوم الفطر.

واختمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد مجددًا على أن قيمة الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام هو 30 جنيهًا عن الفرد الواحد ومن زاد فهو خيرٌ له.