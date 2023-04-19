شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ يحذر من رى القمح "المتأخر" بسبب الرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ أنه ستبدأ انتهاء سيطرة الكتلة الحارة على قطاعات شمال الجمهورية حيث يسود طقس مائل للحرارة شمالاً حار على القاهرة واستمراره شديد الحرارة على الصعيد نهاراً مع زيادة كبيرة في التذبذبات الحرارية .

أضاف فهيم أنه سيعود الطقس البارد ليلاً على المناطق الشمالية ومائل للبرودة على الوجه البحري والدلتا وشمال الصعيد مع نشاط قوي للرياح على معظم مناطق الجمهورية بشكل عام خاصة في فترة نهاية اليوم .

وحول الواجبات الزراعية اليوم

1- ممنوع ري القمح "المتأخر" لوجود رياح نشطة طوال اليوم خصوصا الفترة ما بعد الظهر على كافة المناطق .

2- الرش ضد البياض الزغبي "الترابة السودا" على البصل و مبيدات بليز - اكواجين برو - كيرزت ار - كابريو ديو - اوكسانيل 40 - .

3- لتقليل اضرار التذبذبات الحرارية على بساتين الفاكهة وخاصة المانجو والعنب والزيتون والرمان يجب تقريب فترات الري وتقليل الكميات واضافة 2 ك فولفيك + 3 نترات ماغنسيوم مع الري والرش بالكالسيوم بورون او البورون مولبيديوم .

4- الرش ضد المن والتربس على البطاطس والفاصوليا والطماطم "المكشوف" مبيدات موسبيلان - ادمير - ادميرال - كلورز - لمبادا - افنت - بيليو .

5- فحص الطماطم جيدا لبداية انتشار البياض الدقيقي على الزراعات " مبيدات اسكور - فلنت - بايفيدن ".

6- اجراءات التحجيم فى البطاطس والبصل والثوم "المتأخر" وكذلك صب المادة الجافة في حبوب القمح والكمون واليانسون والحمص والحلبة .

7- مكافحة مرض التبقع البني في البطاطس وهو مرض متسع هذا الموسم وهو متسبب عن فطر الترناريا الترناتا وهو من الفطريات الجرحية ورغم أنه ضعيف إلا أنه من المهم الرش اليوم " كيرزت ار - بوليرام دي اف - دل كب - اميستار توب - داكونيل"