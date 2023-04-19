شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ يحذر من رى القمح "المتأخر" بسبب الرياح والان مع تفاصيل الخبر
وحول الواجبات الزراعية اليوم
1- ممنوع ري القمح "المتأخر" لوجود رياح نشطة طوال اليوم خصوصا الفترة ما بعد الظهر على كافة المناطق .
2- الرش ضد البياض الزغبي "الترابة السودا" على البصل و مبيدات بليز - اكواجين برو - كيرزت ار - كابريو ديو - اوكسانيل 40 - .
3- لتقليل اضرار التذبذبات الحرارية على بساتين الفاكهة وخاصة المانجو والعنب والزيتون والرمان يجب تقريب فترات الري وتقليل الكميات واضافة 2 ك فولفيك + 3 نترات ماغنسيوم مع الري والرش بالكالسيوم بورون او البورون مولبيديوم .
4- الرش ضد المن والتربس على البطاطس والفاصوليا والطماطم "المكشوف" مبيدات موسبيلان - ادمير - ادميرال - كلورز - لمبادا - افنت - بيليو .
5- فحص الطماطم جيدا لبداية انتشار البياض الدقيقي على الزراعات " مبيدات اسكور - فلنت - بايفيدن ".
6- اجراءات التحجيم فى البطاطس والبصل والثوم "المتأخر" وكذلك صب المادة الجافة في حبوب القمح والكمون واليانسون والحمص والحلبة .
7- مكافحة مرض التبقع البني في البطاطس وهو مرض متسع هذا الموسم وهو متسبب عن فطر الترناريا الترناتا وهو من الفطريات الجرحية ورغم أنه ضعيف إلا أنه من المهم الرش اليوم " كيرزت ار - بوليرام دي اف - دل كب - اميستار توب - داكونيل"