شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إنشاء هويس إسنا الإضافى لتسهيل الملاحة النهرية وتقليل زمن عبور العائمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض أعمال صيانة الهويس الإضافى لقناطر إسنا الجديدة .

أوضح الجوهرى أن أعمال صيانة الهويس الإضافى لقناطر إسنا الجديدة تأتى ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تم إدارج هذه الأعمال بالخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات، والتى تهدف لمتابعة حالة القناطر واتخاذ أى قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر.

وأضاف أنه يتم بشكل متواصل تنفيذ أعمال صيانة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها "بوابات – أوناش – جنازير – أجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشآ – أعمال الحقن – الترميم" لضمان تشغيل كافة المنشآت المائية على الوجه الأمثل .

ويتم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للهويسين الملاحيين بقناطر إسنا إسبوعياً وشهرياً وفق برنامج محدد بمعرفة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بالوزارة، كما يقوم فريق الصيانة والتشغيل بأعمال الإصلاحات الفورية للأعطال لضمان قيام الهويسين بكافة المهام والأنشطة المطلوبة منها بأفضل أداء وبأعلى كفاءه وأقل نسبة أعطال .

كما يقوم فريق الصيانة والتشغيل بتنفيذ العمرات والصيانات الجسيمة للهويس الإضافي من خلال تطبيق منظومة التشغيل الذاتى ، حيث تمت أعمال صيانه ل 3 بوابات لجنابيات الهويس الاضافى ، وسيتم قريباً البدء فى تأهيل بوابة الجنابية الرابعة - والتى تقوم بملء وتفريغ حوض الهويس - وذلك للمحافظة على زمن الملء والتفريغ .

الجدير بالذكر أنه تم إنشاء الهويس الإضافى لقناطر إسنا فى عام 2008 بغرض تطوير وتسهيل الملاحه النهرية وتقليل زمن عبور العائمات السياحية بهويس قناطر إسنا والمتوجهة من الأقصر إلى أسوان والعكس، وكذلك عدم توقف الملاحة النهرية والحركة السياحية فى فترات صيانة الأهوسة، ويوجد بالهويس الإضافى 4 بوابات رئيسية تسمح بدخول وخروج العائمات السياحية والمراكب، كما يوجد 4 جنابيات تقوم بملء وتفريغ حوض الهويس.