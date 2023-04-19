شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس يشهد ختام الدورة الرمضانية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس جهود أسرة من أجل مصر بالجامعة وجميع القائمين على تنظيم وإعداد الدورة الرمضانية التى أُقيمت على ملاعب الجامعة، متمنياً لجميع الفرق المشاركه التوفيق ، مطالباً إياهم بالتحلى بالروح الرياضية ، مُقدماً التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك .

جاء ذلك أثناء مشاركة رئيس الجامعة بحفل ختام الدورة الرمضانية لمنتسبي الجامعة التي نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 إبريل ، والمقامة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وضمت فاعليات الدورة منافسات خماسى كرة قدم، ثلاثيات كرة سلة طالبات، تنس طاوله طلبة وطالبات، رباعيات كرة طائرة.

وأكد الدكتور ناصر مندور على دور الأسرة فى إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، مشيرًا إلى دور الأسرة فى تحفيز الطلاب على المشاركة فى جميع الأنشطة، مُجدداً دعمه لأنشطة الأسرة بكافة المجالات، ومشاركتهم الإيجابية فى جميع الفاعليات التى يتم تنظيمها داخل وخارج الجامعة.

وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم أن الدورة الرمضانية تهدف إلى تعزيز العمل الجماعى للطلاب وتعاونهم معاً فى منافسة ودية يسودها روح الأسرة الواحدة، مشيداً بالسلوك الرائع وحسن التنظيم.

قام بالتنظيم عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والكابتن ياسر عبد المجيد مدير إدارة الأسر الطلابية بالتنسيق مع إدارة النشاط الرياضى بإشراف الكابتن محمد إمام وبالتنسيق مع الطالب محمد شريف منسق الأسرة من طلاب.

جاءت الدورة بمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة بالإضافة إلى مشاركة أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

حضر فاعليات ختام الدورة الرمضانية، الدكتور أحمد عبدالوهاب مستشار اللجنة الفنية والدكتور محمد عبد الجواد منسق عام المدن الجامعية والدكتورة هبه الدناصورى مستشار اللجنة الاجتماعية.

وفى الختام ، التقط طلاب أسرة طلاب من أجل مصر والفرق المشاركة الصور التذكارية مع رئيس الجامعة والقيادات الجامعية.