شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد طلاب كليات جامعة القاهرة فى زيارة ميدانية لمستشفى 500 500 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من اتحاد طلاب كليات جامعة القاهرة فى زيارة ميدانية إلى مشروع المعهد القومى للأورام الجديد (مستشفى 500 500) بمدينة الشيخ زايد، للاطلاع على معدلات الإنجاز فى أعمال التطوير والإنشاءات التى تمت بها، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبالتعاون مع التربية العسكرية / قوات الدفاع الشعبى،

وتأتى هذه الزيارة ضمن الزيارات الميدانية التى تنظمها جامعة القاهرة لطلابها إلى المشروعات القومية والتنموية الكبرى التى تشهدها الدولة المصرية لإطلاع الشباب على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وإظهار الدور الكبير الذى تبذله القيادة السياسية لتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مختلف المجالات، وتعريف الطلاب بالمشروعات التنموية القومية العملاقة التى من شأنها توفير فرص عمل لهم فى المستقبل بعد تخرجهم.

وخلال الزيارة، اطلع طلاب جامعة القاهرة على أهمية ودور مستشفى 500 500 المستقبلى فى علاج أورام السرطان؛ وحجم التطور الكبير فى إنجاز المشروع حيث يعد المستشفى إضافة بالغة الأهمية للصروح الطبية بجامعة القاهرة وتقديم خدماته لعلاج مختلف أنواع الأورام ولجميع الأعمار لتوفير أفضل تجربة علاجية لمرضى السرطان على أعلى مستوى علاجى وتشغيلى وهندسى.

وقال الدكتور محمد الخشت، فى بيان إن جامعة القاهرة تحرص على تنظيم وتفعيل العديد من الزيارات الميدانية لطلابها إلى المشروعات القومية والتنموية الكُبرى التي يُجرى تنفيذها بهدف تنمية الوعى القومى للطلاب، وإطلاعهم على ما تم إنجازه على أرض الواقع، وتعريفهم بالجهود فى البناء والتنمية والإنجازات العديدة التى يتم تحقيقها فى مختلف الاتجاهات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، مواصلة العمل فى مشروع المعهد القومى للأورام الجديد بوتيرة سريعة لإنجاز الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية لبدء الخدمة العلاجية بالمستشفى واستقبال المرضى قريبًا للمساهمة في رفع أكبر عبء ممكن عن مريض السرطان ، حيث تم تصميم المستشفى وفقًا لأحدث وأشمل المعايير العلمية والهندسية العالمية بما يضمن تكامل العناية بالمرضى.

من جانبه أعرب الطالب عبد الله عرمش رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، عن سعادة طلاب جامعة القاهرة المشاركين في الزيارة الميدانية وفخرهم بما شاهدوه من حجم الإنجازات الكبيرة التي لمسوها على أرض الواقع في تنفيذ مستشفى 500 500 والقدرات والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها جامعة القاهرة، بما يمكنها من تحقيق طفرة في علاج الأورام بمصر ومواجهة أي تحديات أو صعوبات، فى إطار دور الجامعة لدعم جهود الدولة التنموية فى عصر الجمهورية الجديدة، كما أكد الطلاب استفادتهم من هذه الزيارة بالشكل الذي يعزز لديهم ثقتهم في جامعتهم ووطنهم وفخرهم به.

جدير بالذكر أن المعهد القومى للأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد 500 500، يقام على مساحة 34.5 فدان، ويتكون من مستشفى تعليمي متخصص ومتكامل لعلاج كافة أنواع الأورام لكافة الأعمار بسعة 1020 سريرًا بالقسم الداخلي، و500 سرير بوحدة علاج اليوم الواحد، و60 غرفة عمليات كبرى، و15 جهازًا للعلاج الإشعاعي، ومركزًا متكاملًا لأبحاث السرطان المتطورة يضم معامل الأبحاث المعملية التي تغطي كل مجالات العلوم الخاصة بالوقاية وتشخيص وعلاج الأورام، كما يشمل المشروع منشأة متكاملة ومعتمدة لحيوانات التجارب الدوائية والجراحية، وبنوكًا للخلايا الجذعية وللجينات الوراثية المرتبطة بالسرطان.