مسلسل نور ورسالة النور يسلط الضوء على التعايش بين أبناء الوطن الواحد

القاهرة - سامية سيد - ناقشت حلقة أمس من مسلسل نور ورسالة النور، موضوع الأهل والأصدقاء والوطن وتسلط الضوء عن التعايش بين أبناء الوطن الواحد.

وكانت رسالة الحلقة: عندما نتحدث عن الأهل والأصدقاء والوطن فنحن أكيد نتكلم عن مصر التي تحتضن كل الأديان السماوية، على أرض مصر وتحتضن دور العبادة اليهودية والمسيحية والإسلامية بعضها البعض فى أكثر من مكان شاهدة على تاريخ وحدتنا الوطنية.

ولاقت حلقات المسلسل إعجاب المشاهدين الذين حرصوا على الإشادة به على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادل العديد من أولياء الأمور دعوات وتوصيات بالحرص على متابعة الأطفال له؛ لما فيه من رسائل تربوية مهمة في وقت يحتاج الأطفال فيه لمثل هذا المحتوى الآمن المتسق مع الهوية الوطنية والقيم النبيلة، كما حرص بعض الأطفال على تسجيل إعجابهم في مقاطع مرئية تحدثوا فيها عن المسلسل وموضوعات الحلقات بشكل عفوى.

مسلسل "نور ورسالة النور" هو الخامس لمسلسلات نور الكارتونية بتقنية ثلاثية الأبعاد بشكل مشوق فى 30 حلقة، من تأليف د. نهى عباس - رئيس تحرير المجلة، وسيناريو الكاتب عبد المنعم حسين وعمرو الطاروطي، وتصميم شخصيات للفنان فواز محمد، ومراجعة دينية للأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد - رئيس جامعة الأزهر الأسبق، المستشار العلمي للمنظمة، كما يضم المسلسل مجموعة من كبار الفنانين أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، وسامي مغاوري، ويقدم تتر المسلسل الفنان طارق طرقان، من كلماته وألحانه وغنائه، والموسيقى التصويرية للمسلسل للفنان إبراهيم الطرابيشي، ونفذته شركة أمبريلا إف إكس.