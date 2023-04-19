شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 213 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بتكثيف أعمال النظافة حول المساجد والساحات التى ستؤدى فيها صلاة عيد الفطر المبارك بجميع أحياء القاهرة والمحاور المؤدية إليها بالتنسيق مع مديرية الأوقاف .

كما شدد على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة العيد، وتقديم سبل الراحة للمصلين حتى انتهاء الصلاة.

وأشار الشيخ خالد صلاح مدير مديرية الأوقاف، إلى أنه تم تخصيص 213 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حرصا على سلامة المصلين من أبرزها ساحة مسجد عمرو بن العاص، ومسجد الحسين، ومسجد الصديق بشيراتون، مسجد السلطان حسن.