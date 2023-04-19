شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 213 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بتكثيف أعمال النظافة حول المساجد والساحات التى ستؤدى فيها صلاة عيد الفطر المبارك بجميع أحياء القاهرة والمحاور المؤدية إليها بالتنسيق مع مديرية الأوقاف .
كما شدد على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة العيد، وتقديم سبل الراحة للمصلين حتى انتهاء الصلاة.
وأشار الشيخ خالد صلاح مدير مديرية الأوقاف، إلى أنه تم تخصيص 213 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حرصا على سلامة المصلين من أبرزها ساحة مسجد عمرو بن العاص، ومسجد الحسين، ومسجد الصديق بشيراتون، مسجد السلطان حسن.
كان قد صرح الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بأن صلاة العيد سيتم إقامتها في جميع المساجد التى تقام بها الجمعة.
وتابع: "أما الساحات العامة فتكون إقامة صلاة العيد بها وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد".
وفقا لإمساكية شهر رمضان، يكون آخر أيام شهر رمضان يوم الخميس 20 أبريل 2023 الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة.