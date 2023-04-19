شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق بين زكاتى الفطر والمال والصدقة.. البحوث الإسلامية يوضح "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة، حيث سبق وقدرت دار الافتاء زكاة الفطر لهذا العام 1444هـ /2023م 30 جنيهًا كحد أدنى للفرد الواحد ، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

يستعرض الإنفوجراف التالى الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة: