شكرا لقرائتكم خبر عن مدرس بإعلام القاهرة: المتحدة قدمت دراما رمضانية متنوعة واجتماعية ذات رسالة وهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هدير محمود مدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حققت طفرة كبيرة فى دراما مسلسلات رمضان 2023، اذ قدمت إنتاجا متميزا على عكس الفترات السابقة ونجحت الشركة فى القضاء على الموضوعات الشائعة التناول الدرامى فى رمضان فى الأعوام السابقة على تواجد الشركة فى السوق الدرامى.

وأضافت الدكتورة هدير محمود فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن الشركة المتحدة الإعلامية اهتمت بتقديم دراما اجتماعية تفيد المجتمع وفى نفس الوقت تحمل رسالة وتوعية أكثر من الدراما الأخرى وهو ما وجد قبول لدى الجمهور موضحة أن وجود رسالة فى العمل الدرامى لا يخرجه عن الترفيه أيضًا مؤكدة أن المتحدة قدمت التنوع المتميز الذى افتقدناه لسنوات طولية تعرضنا خلالها لتقديم نسخ مكررة من الدراما مع اختلاف الشخصيات .

وتابعت مدرس الإعلام بجامعة القاهرة، أن الشركة المتحدة استطاعت ادخال قوالب رمضانية دراميه جديدة، قضت على التكرار والنهايات المتوقعة وأصبحت الأعمال الدرامية الآن للشركة تحمل رسالة ومضمون يستحق الإشادة ويلبى أذواق الجمهور.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عددا من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة على الشاشات التليفزيونية بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية، إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوى 7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدالله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.