شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج وقبول أوراقهم بالمديريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مجموعة من الضوابط، حتى يتمكن الطلاب المصريين فى الخارج من أداء الامتحان خلال الأيام القليلة المقبلة.

- السماح للطلاب من أبنائنا المصريين في الخارج الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الالكتروني في المواعيد المقررة للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022\2023 وتخلفوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالإضافة إلى دخول تخلفات الفصل الدراسي الأول.

- السماح للطلاب من المصريين فى الخارج ممن تعثروا في التقدم على الموقع الالكتروني في المواعيد المقررة لأسباب طارئة أو ظروف قهرية تأدية الامتحانات في مناهج العام الدراسي كاملا بالتزامن مع امتحانات الدور الثاني.

- تكليف المديريات التعليمية بضرورة اعتماد بيانات النجاح باجتياز الطلاب لاختبارات الطلبة المصريين فى الخارج والتي لا تتضمن أية درجات.

- بالنسبة لصفوف النقل يتم تعميم بيان اجتياز التيرم الاول غير المعرف بالدرجات على جميع الإدارات التعليمية.

- الطلاب في مرحلة الشهادة الإعدادية، يتم قبول بيان "اجتياز" من الطالب بعد عودته إلى البلاد علي أن يخضع لامتحان تكميلي ليحصل علي ما يستحقه من درجات تمهيدا لتنسيقه وقبوله بنوعية التعليم الثانوي حسب مجموعه في الامتحان التكميلى.