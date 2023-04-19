شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: الأرض على موعد مع كسوف هجين للشمس غدا لن يرى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
وأشار القاضى، إلى أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأنه في الساعة الثالثة وأربع وثلاثون دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة يوم الخميس 20 أبريل 2023م يبدأ دخول الكسوف بشكل كسوف شبه ظلي وفي الساعة السادسة وست عشرة دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة يكتمل الكسوف حيث يغطي القمر الشمس تماماً وهو ما يتفق توقيته مع إقتران شهر شوال لعام 1444 هجريا.
يغطي الكسوف ككسوف حلقي مساحة عرضها 49 كم وسوف يستغرق مدة قدرها دقيقة و 16 ثانية. عند ذروة الكسوف يغطي قرص القمر حوالي 101,3 من كامل قرص الشمس. وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وخمس وعشرون دقيقة تقريباً، ولا يمكن رؤيته في مصر).