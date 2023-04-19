شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار الخدمات الأمنية بالشوارع لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر رجال الأمن في الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية وبمحيط المؤسسات، لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، وخلق أجواء آمنة للجميع.

وعقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع جميع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (فيديو كونفرانس)، لاستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية وما تحققه فى شأن حماية أمن وسلامة المواطنين.

فى بداية الاجتماع، قدم وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وأعرب عن تقديره للجهد المبذول من قبل رجال الشرطة فى شتى مجالات العمل الشرطى، ما أسفر عن تحقيق النجاحات والإنجازات، مشيراً إلى حالة الاستقرار الأمنى على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التى تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.

وتابع توفيق عبر (فيديو كونفرانس) مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، محاور خطط تأمين المواطنين خلال فترة العيد على كافة المستويات والأصعدة وأُطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومواصلة تكثيف الجهود لمواجهة أية مظاهر للخروج على القانون بما يرسخ معطيات الأمن ودعائم الإستقرار بما يؤكد الوجه الحضارى للبلاد.

كما شدد على ضرورة مواصلة اليقظة الأمنية والوقوف على مدى الاستعداد والانتشار الأمنى المكثف للقوات لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة ، وكذا تأمين المسطح المائى لنهر النيل وتأمين كافة وسائل النقل، بالإضافة إلى الميادين والشوارع والمقاصد السياحية والمتنزهات ودور السينما وأماكن تجمع المواطنين.. وانتشار الدوريات الأمنية المتحركة، وعناصر الشرطة النسائية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين، مشيراً إلى أهمية المظهر الانضباطى للقوات والمركبات بما يعكس الأداء المهنى المتميز للشرطة.

كما وجه توفيق بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور، والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية، بما يحقق مفهوم الردع العام ونشر الشعور بالأمن.

وفى نهاية الاجتماع، أكد وزير الداخلية على مدى أهمية التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية وذلك بهدف المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط الأمنية وإبراز مظاهر القوة واليقظة والجدية مع التأكيد على مراعاة البعد الإنسانى فى التعامل مع المواطنين والتصدى الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقاً للأطر القانونية، معرباً عن ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ مهام ومسؤليات الرسالة الأمنية التى تضطلع بها وزارة الداخلية.