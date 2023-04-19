شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: 363 مسجدا و531 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جاهزية جميع المساجد والساحات المحددة لإستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بجميع أنحاء المحافظة، وأكد على أنه تم تكثيف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأشار الشريف ؛ إلى أنه تم الإنتهاء من تحديد قائمة أسماء وأعداد المساجد والساحات التى سوف تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك ، والتى تبلغ 363 مسجدا، و 531 ساحة، منها مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل، و ساحة مسجد سيدى المرسى ابو العباس، بالإضافة إلى تخصيص إمام أساسى وإمام احتياطى لكل ساحة في حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطى بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف محافظ الإسكندرية؛ أنه لا مجال لزيادة ساحات صلاة عيد الفطر المبارك عن العدد الذي تم اعتمادها من الوزارة، على أن يتم فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ الإسكندرية؛ على أن التنسيق مستمر ومتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الإسكندرية، وذلك لتسهيل قيام المواطنين بصلاة عيد الفطر المبارك.