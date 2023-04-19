شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تحرر 73 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (73829) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (10567) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط (415) مخالفة السير بدون تراخيص، و(20) مخالفة موقف عشوائى، و(25) مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.