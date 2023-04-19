شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يستقبل كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء بمشيخة الأزهر، الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركات.

وأعرب وكيل الأزهر، عن سعادته بتبادل هذه الزيارات في المناسبات والأعياد، مؤكدا أنها تترجم الفكر الصحيح والمعتدل للدين إلى واقع عملي، وهي بمثابة تفعيل لقيم المواطنة والأخوة الإنسانية، وتعزيز المحبة والمودة بين أبناء الوطن الواحد وبين أتباع العقائد المختلفة.

من جانبه قدم الأب الربان فيليبس عيسى، التهنئة لوكيل الأزهر، وللمسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن تقديره لما يقوم به الأزهر الشريف وإمامه الأكبر من مبادرات تستهدف رفع الوعي بمختلف القضايا خاصة بين فئات الشباب والنشء، ومكافحة الفكر المتطرف، وتعزيز قيم الأخوة وثقافة الحوار والعيش المشترك.