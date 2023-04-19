شكرا لقرائتكم خبر عن وقف إجازات الأطباء البيطريين فى الجيزة وتكثيف الحملات استعدادا لعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر
وشدد محافظ الجيزة علي مدير مديرية الطب البيطرى بضرورة تكثيف الحملات بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين والمرور على محلات الجزارة و المحال العامة وأسواق بيع الاسماك المملحة والمدخنة والثلاجات وأماكن عرض المنتجات الغذائية بنطاق المحافظة لضمان سلامتها للاستهلاك الادمي حفاظاً على سلامة المواطنين.
وكلف المحافظ هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، برفع كفاءة المسطحات الخضراء بالشوارع والميادين وكورنيش النيل والحدائق العامة وتجهيز حملات مركزية مكونة من عمال ومعدات للدفع بهم بمختلف القطاعات مع استمرار أعمال النظافة العامة بنظام الورديات علي مدار اليوم ورفع كفاءة دور العبادة وساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات ومحيط كل منها، وإلغاء الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين في قطاعات النظافة والحدائق والجراجات والورش ومجمع القمامة ومحطات المناولة الوراق والمريوطية.