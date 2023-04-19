شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كوبرى أعلى مزلقان المضيق بمحافظة اسوان بعد التشغيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
ويأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تنفيذ المشروعات الخدمية وتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر وفي إطار خطة وزارة النقل بإلغاء مزلقانات السكك الحديدية عن طريق إنشاء كباري اعلى المزلقانات لتحقيق السيولة المرورية في القرى والمدن المختلفة وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.
وكان أعلن المهندس كامل الوزير - وزير النقل بدء التشغيل التجريبي لكباري السيل والمضيق بمحافظة أسوان امام حركة المرور بعد انتهاء شركة النيل العامة للإنشاء والطرق احدى شركات وزارة النقل من تنفيذهما وفقا لقياسات الجودة العالمية.