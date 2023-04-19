شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يبحث مع مستشار مجموعة "BCG" العالمية سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، سفير إيطاليا السابق لدى مصر جيامباولو كانتينى، ومستشار مجموعة بوسطن كونسلتينج "BCG"، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمارات في القطاع الصحي، ولورينزو بوسيتانو، العضو المنتدب ورئيس قطاع الرعاية الصحية الشاملة بمنطقة المتوسط بالمجموعة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك لتطوير نظام الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد على أهمية الاستفادة من الخبرات المتميزة للشركة في دعم وتقييم مستويات الأداء وتطوير الاستراتيجيات الخاصة بالنظم الصحية، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال القطاعين العام والخاص.

وأضاف "عبد الغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة الاستفادة من خبرات الشركة في دعم استراتيجية وزارة الصحة والسكان للنهوض بالمنظومة الصحية، فضلاً عن الخريطة الصحية لكل محافظة، من خلال وضع دراسات علمية ومؤشرات موثقة، بما يضمن اتخاذ قرارات مناسبة تستهدف تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال مختلف المنشآت الصحية.

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة سبل الاستفادة من خبرات الشركة في تحسين منظومة التعاون مع القطاع الخاص وتطويرها والوصول إلى الأهداف المرجوة منها، فضلاً عن الاستفادة من خبرات الشركة في تنفيذ مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات الجمهورية بالتعاون مع مستشفيات القطاع الخاص.