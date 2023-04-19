شكرا لقرائتكم خبر عن ماراثون غنائى بـ"وادى دجلة" فى عيد الفطر.. 8 مطربين كبار يحيون حفلات بكل فروع النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم أندية وادى دجلة، يوم الجمعة الموافق 28 أبريل الجارى، حفلات غنائية ضخمة بفروع النادى الثمانية لنجوم الغناء الكبار والشباب، احتفالًا بعيد الفطر المبارك، وذلك فى إطار خطة إدارة "وادى دجلة" لتقديم أنشطة ترفيهية متنوعة للأعضاء، واستكمالًا لنجاح حفلات النادى فى تحقيق إقبال جماهيرى ضخم.

وتعاقدت إدارة "وادى دجلة" مع ألمع المطربين لإحياء حفلات النادى خلال عيد الفطر، وحرصت على إرضاء كل الأذواق من خلال خريطة متنوعة من المطربين الكبار على رأسهم، أحمد سعد بفرع النخيل، ومحمود العسيلى بفرع أكتوبر (2)، وبهاء سلطان بفرع اللوتس، النجم مصطفى قمر بفرع المعادى، وإيهاب توفيق بفرع أكتوبر (1)، وحمادة هلال بفرع أسيوط، والنجم الشاب "مسلم" بفرع شيراتون، والنجمة اللبنانية نيكول سابا بفرع الإسكندرية.

وسبق أن نظمت أندية وادى دجلة، حفلات غنائية ضخمة خلال الشهور الماضية، للاحتفال بأعياد قومية وافتتاح فروع جديدة آخرها حفل للنجوم إيهاب توفيق، ومحمد فؤاد، وهشام عباس بنادى أسيوط الجديدة، كما تعتزم تنظيم حفلًا ضخمًا بمناسبة افتتاح نادى دمياط الجديدة.

ويبلغ عدد أندية وادى دجلة 9 فروعًا منها 6 بالقاهرة الكبرى فى مناطق المعادى، وشيراتون، والنخيل، واللوتس، وفرعين بمدينة السادس من أكتوبر، إضافة إلى نادى بمحافظة الإسكندرية، وناديين بمدينتى دمياط وأسيوط الجديدتين، هذا بالإضافة إلى الـWaterfront على كورنيش النيل بالمعادى وشاطئ البحر المتوسط بالإسكندرية.