شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسى هاتفيا بحلول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اتصالاً هاتفياً من شقيقه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، حيث تبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلَيْن الله عز وجل أن يعيده على الشعبين المصري والعماني الشقيقين بالخير والبركات والازدهار، وأن ينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.