شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه باحتواء تداعيات الأزمة العالمية والتخفيف على المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة الجهود المكثفة الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري، وتخفيف حدتها على المواطنين، كما وجه بمواصلة العمل على تعزيز النمو المستدام للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وذلك في إطار الالتزام بمبدأ الحياد التنافسي الذي تنتهجه الدولة، والحرص على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار في القطاعات المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسي يتابع الأداء الاقتصادى.. وتوقعات بتحقيق نمو يصل لـ4.2%

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزى، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تطرق إلى عرض الموقف الحالي للاقتصاد العالمي، في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تكاثفت خلال العامين الماضيين، وتسببت في اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، وتباطؤ معدلات النمو على المستوى الدولي، مما فرض ضغوطاً استثنائية على معظم دول العالم.

مجلس الوزراء: شركة العاصمة الإدارية سددت مليارى جنيه للمالية تحت حساب ضرائب 2023

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الشركة، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري إقامتها فى نطاق العاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي فى إطار المتابعة الدورية والمستمرة لما يتم تنفيذه من أعمال ومشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة مع بدء الانتقال التدريجي لمختلف الجهات الحكومية للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، حيث نهدف للإطمئنان على معدلات إنجاز تلك المشروعات ونسب تقدم الأعمال بها، ومدي إلتزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة والحوكمة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، وضمانا لاستدامة تلك المشروعات والحفاظ عليها.

غدا انخفاض بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 27 وأسوان 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدا نشاط رياح على أغلب الأنحاء، وفرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، وأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعةعلى جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة.

القاهرة الإخبارية: ميليشيا الدعم السريع تعلن نقل الجنود المصريين إلى الخرطوم

أعلنت ميليشيا الدعم السريع، نقل الجنود المصريين الذين كانوا في مطار مروى إلى العاصمة الخرطوم.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن الميلشيا أعلنت في بيان إنها تطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة، وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك، وفقاً للأوضاع التي تمر السودان.

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى والأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك

تقدَّم فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأطيب التهاني وأصدق الأماني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللأمتين العربية والإسلامية ملوكًا ورؤساءَ وأمراءَ، وقادةً وشُعُوبًا؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله -عز وجل- أن يُعيد هذه الأيام الطيبة على بلادنا الغالية وقد تحقَّق لها كلُّ ما تتطلَّع إليه مِن تقدُّمٍ ورخاءٍ، وأن يُنعِم على الأمة العربية والإسلامية بالوحدة والرفعة والسلام.

وبهذه المناسبة الطيبة؛ دعا شيخ الأزهر جموعَ المسلمين في العالم إلى الفرح بفضل الله ورحمته، والاجتماع على الخير، واغتنام هذه المناسبة المباركة في العمل على قضاء حوائج الناس، والاجتهاد في إدخال الفرح والسرور على غير القادرين، امتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن كان في حاجةِ أخيه كان اللهُ في حاجَتِه"، وقوله صلى الله عليه وسلم: " أَحبُّ الناسِ إلى الله أنفعُهم للناسِ، وأحبُّ الأعمال إلى الله عزَّ وجلَّ سرورٌ تُدخِلُه على مسلمٍ".

الحكومة تحذر من رسائل هاتفية مزيفة بصرف 3000 جنيه إعانات نقدية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من رسائل هاتفية تفيد صرف وزارة التضامن إعانات نقدية بقيمة 3000 جنيه، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة للرسائل الهاتفية المتداولة والتي تفيد صرف وزارة التضامن إعانات نقدية بقيمة 3000 جنيه، وأن تلك الرسائل مزيفة، وليس لها أساس من الصحة، حيث إنها لم تصدر عن الوزارة، كما أن تلك الإعانات وهمية ولا علاقة للوزارة بها، مُشيرةً إلى أن كافة المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدودي الدخل، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي: "moss.gov.eg"، أو عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الرسائل النصية التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مصادر تلك الرسائل ومروجيها.

"السياحة" تُقرر لأول مرة استمرار موسم العمرة خلال شهر شوال

في سابقة جديدة في تاريخ تنظيم رحلات العمرة المصرية، قررت، وزارة السياحة والآثار، استمرار تنظيم وتنفيذ رحلات موسم العمرة الحالي حتى شهر شوال المقبل، وعلى أن تكون آخر عودة لرحلات العمرة التي تنظمها شركات السياحة في نهاية شهر شوال.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ تنظيم رحلات العمرة التي يتم فيها مد الموسم خلال شهر شوال، حيث أن موسم العمرة كان ينتهي بانتهاء شهر رمضان المبارك، وقد قامت الوزارة بإخطار غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بهذا القرار الجديد لاتخاذ ما يلزم نحو إخطار الشركات السياحية للعمل طبقاً له.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج أن هذا القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة للإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة لكافة مُجريات موسم العمرة والنظم السعودية في هذا الشأن، وسعياً لاستمرار تحقيق أهداف البوابة المصرية للعمرة ومنها مواجهة الكيانات الغير شرعية والسماسرة، وكذلك تنفيذاً للقانون الخاص بالبوابة.

فيتش: مؤشرات إيجابية لقطاع التشييد والبناء بمصر على المدى المتوسط والطويل

قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء باستعراض التقرير الصادر عن وكالة "فيتش" الأمريكية بشأن الآفاق المستقبلية لقطاع التشييد والبناء في مصر، والذي أشار إلى وجود مؤشرات إيجابية لقطاع التشييد والبناء على المدى المتوسط والطويل في مصر، وأرجع ذلك إلى عدة عوامل منها الطلب المتزايد على البنية التحتية من خلال توسع الاقتصاد وتزايد حجم السكان، والتزام الحكومة بتمويل البنية التحتية، وزيادة اعتماد تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتوقعت الوكالة توسع قطاع التشييد والبناء في مصر بنسبة 6.8٪ على أساس سنوي خلال عام 2023، يليه متوسط نمو سنوي بنسبة 7.4٪ بين عامي 2024 و2027، وتشير التوقعات أن مصر سوف تشهد دورًا أكبر لرأس المال الخاص، لاسيما في ظل "إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، والذي نجح في تحسين الشفافية في عملية تقديم العطاءات، الأمر الذي أدى إلى زيادة اليقين لدى المستثمرين، وتأتي مصر حاليًا في المركز السادس إقليميًا والمركز الـ 26 على مستوى العالم في مؤشر العائد المرجح بالمخاطر لقطاع التشييد والبناء، مسجلة بذلك 59.9 درجة من أصل 100 درجة، وهي أعلى بكثير من المتوسطات الإقليمية والعالمية البالغة 51.1 و50 درجة على التوالي.

الأزهر للفتوى: الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعامًا ويجوز إخراج القيمة بالمال

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعامًا من غالب قوت البلد، ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام مالًا، ويُراعَى في ذلك مصلحة الفقير، حيث أكد المركز أن الأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالبُرِّ ودقيقِهِ والأرز مثلًا، ومقدارها صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثى بشرط تحقق حياته عند غروب شمس آخر يومٍ من رمضان على الراجح، والصاع من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، و2.5 كجم من غيره كالأرز والفول.. إلخ، وتجوز الزيادة على هذا القدر، وتكون صدقةً لصاحبها يؤجر عليها من الله تعالى.

وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى جواز إخراج زكاة الفطر صاعًا من غالب قوت البلد، أو قيمة الصاع مالًا، بما يراعي مصلحة الفقير، والأمر في هذه المسألة واسع.

التموين: 420 نقطة تجميع لاستقبال القمح من الموردين و1500 ‏جنيه للأردب

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريًا يتضمن فتح أى موقع تخزيني لاستقبال الأقماح المحلية حال ورود أى كميات من القمح إلى الموقع، وشمل التوجيه أيضا استلام الأقماح المحلية الموردة من خلال اللجان المشكلة لذلك طبقا للقواعد المنظمة لذلك وقيام مديريات التموين بإبلاغ الوزارة بالمواقع التى تم افتتاحها والكميات الموردة بها يوميًا.

وأكد وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أان القمح المورد هذا العام سيكون من خلال ‏‏420 نقطة تجميع لاستقبال ‏الأقماح من الموردين والمزارعين، مشيرا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلي ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.‎

تخصيص 213 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالقاهرة

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بتكثيف أعمال النظافة حول المساجد والساحات التى ستؤدى فيها صلاة عيد الفطر المبارك بجميع أحياء القاهرة والمحاور المؤدية إليها بالتنسيق مع مديرية الأوقاف .

كما شدد على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة العيد، وتقديم سبل الراحة للمصلين حتى انتهاء الصلاة.

وأشار الشيخ خالد صلاح مدير مديرية الأوقاف، إلى أنه تم تخصيص 213 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حرصا على سلامة المصلين من أبرزها ساحة مسجد عمرو بن العاص، ومسجد الحسين، ومسجد الصديق بشيراتون، مسجد السلطان حسن.

كان قد صرح الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بأن صلاة العيد سيتم إقامتها في جميع المساجد التى تقام بها الجمعة.