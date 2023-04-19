شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يكرم شابا سودانيا فقد ذراعه لإنقاذ سيدة من تحت عجلات القطار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم أشرف عطية، محافظ أسوان، الشاب السودانى أحمد المدثر، أثناء استقباله بمكتبه، اليوم الأربعاء، وأهداه درع المحافظة بعد تدخله لإنقاذ سيدة أسوانية من تحت عجلات القطار بمحطة أسيوط، وفقد ذراعه أثناء قيامه بهذا العمل الإنسانى والبطولى.

أكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن ما قام به الشاب أحمد المدثر يعكس عمق العلاقات والروابط بين الشعبين المصرى والسودانى، والتى كانت وستظل دائماً راسخة قوية وخاصة أنه ينتمى لأسرة سودانية ومصرية فى وقت واحد ليؤكد ذلك على الثوابت التاريخية وروابط الجوار والقرابة والمصاهرة بين أبناء وادى النيل، لافتاً إلى أن هذه العلاقات الودية تكرس بحق حضارة وادى النيل الممتدة بجذورها فى أعماق التاريخ.

والجدير بالذكر، أن الشاب السودانى قد أظهر شجاعة وشهامة نادرة بعد أن عرض حياته للخطر لينقذ سيدة وإبنتها من تحت عجلات قطار بمحطة أسيوط، فيما قام محافظ أسوان بتقديم كافة أوجه الدعم أثناء فترة تلقيه للعلاج بمستشفى أسيوط الجامعى.