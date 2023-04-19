شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مترو الأنفاق فى عيد الفطر المبارك.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر مواعيد مترو الأنفاق الجارى العمل بها طوال شهر رمضان المعظم، فى اجازة عيد الفطر المبارك، حيث ينطلق أول قطار بالخطوط الثلاثة للمترو الساعة 5.15 صباحا، وأخر قطار بالخط الأول حلوان – المرج الجديدة، الساعة 12.15.

أخر قطار بالخط الثانى للمترو شبرا الخيمة – المنيب الساعة 12.30 ، وأخر قطار بالخط الثالث للمترو من محطة عدلى منصور الساعة 12.07 ، ومن محطة الكيت كات الساعة 12.38 .

وعدلت وزارة النقل مواعيد ساعات العمل حرصا على التوافق مع المناسبات المختلفة التي يحتفي بها الشعب المصري ومن بينها شهر رمضان المعظم وأعياد الفطر بهدف تقديم أعلى جودة من الخدمات لعملائها وضمان أفضل مستويات الدقة والراحة والسلاسة خلال كافة رحلاتهم بين ضواحي القاهرة الكبرى.