شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لوزير القوى العاملة فى مكاتب العاملين بالوزارة ويحثهم على مواصلة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وزير القوى العاملة حسن شحاتة، صباح اليوم الأربعاء ، بجولة في مبنى الوزارة ،التقى خلالها بالعاملين بالديوان العام ،داخل مكاتبهم، مقدما لهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً ان يعيده الله عليهم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات ، ومؤكداً خلالها على أهمية العمل والإجتهاد من أجل تحقيق خطط الوزارة وسياستها فى توفير أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، وتفعيل كافة آليات العمل والارتقاء بمنظومته الرقمية التى تسعى الوزارة لتحقيقها فى إطار إستراتيجية مصر للتحول الرقمى والتنمية المستدامة 2030 .

وحث "الوزير" جميع العاملين داخل ديوان عام الوزارة على استمرار الجهد والعطاء ، خاصة وأن هذه المناسبة ترسخ فى النفوس قيم العمل الجاد وحسن الجزاء ، وذلك لتحقيق رؤية ورسالة الوزارة فى مختلف مجالات العمل سواء فى التشغيل وتوفير فرص العمل ، او التدريب المهنى ، والسلامة والصحة المهنية وغيرها من الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوزارة للوطن والمواطن.



جولة وزير القوى العاملة



وزير القوى العاملة مع العاملين فى الوزارة



وزير القوى العاملة مع العاملين