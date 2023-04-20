شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشارك عمال هيئة النظافة حفل الإفطار الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ما يقارب 10 آلاف من عمال ومهندسى وفنى هيئة نظافة وتجميل القاهرة حفل الإفطار الذى أقامته الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالتعاون مع حزب حماة الوطن بحديقة الوايلى.

شارك فى الحفل اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، واللواء يحيي الأدغم السكرتير العام المساعد وعدد من نواب مجلسى الشيوخ والنواب وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة وهيئة النظافة ومسئولى الشركتين المسئولتين عن نظافة المنطقتين الشرقية والغربية.

وأكد محافظ القاهرة على تقديره لكافة العاملين بالهيئة الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة في كافة الظروف والأوقات مؤكدًا أن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من جميع المسئولين فى الدولة لعملهم الهام الذي يساهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة.

وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة تشهد كل يوم تطويرًا جديدًا تمثل هيئة النظافة جزء رئيس فيه .

وأكد اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة أنه تم تنظيم الإفطار للعاملين بالـ 39 فرع المنتشرين للهيئة في كافة أحياء العاصمة في نفس الوقت بالإضافة لعمال الورش الإنتاجية والمحطات والجراجات والمشاتل الفرعية والرئيسية ونظرًا لعدم وجود مكان يسع هذا العدد الكبير الذى يقارب 10 آلاف عامل تم تنظيم الإفطار في عدة أماكن مع ربطها عبر تقنية الفيديو كونفرانس تلبية لرغبة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في مشاركة الجميع لتقديم التهنئة لهم بشهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر تقديرًا للجهود التي يبذلونها في إظهار الوجه الحضارى للعاصمة.

وقام المحافظ خلال الحفل بتكريم الفائزين من حملة القرآن الكريم فى المسابقة التى اجرتها الهيئة خلال شهر رمضان كما كرم عدد من علماء الأزهر ممن أشرفوا على المسابقة ، و10 من عمال الهيئة المميزين وأحد أبطال رفع الاثقال من ذوى الهمم العاملين بالهيئة.



إفطار محافظ القاهرة لذوى الهمم



التكريم



تكريم المحافظ لذوى الهمم



تكريم ذوى الهمم



تكريم محافظ القاهرة لذوى الهمم



جانب من تكريم ذوى الهمم