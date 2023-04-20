شكرا لقرائتكم خبر عن "الآلية الثلاثية" تؤكد التزام الأطراف السودانية بهدنة الـ 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الآلية الثلاثية (الاتحاد الأفريقى - الإيجاد - الأمم المتحدة) فى بيان لها التزام القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بتنفيذ وقف إطلاق نار لمدة 24 ساعة اعتبارا من الساعة السادسة من مساء اليوم وحتى الساعة السادسة من مساء يوم الغد.

ناشدت الآلية الثلاثية جميع الأطراف تهيئة الظروف اللازمة خلال هذه الفترة لكي يلتمس المدنيون المأوى الآمن والغذاء والرعاية الطبية.

جددت الآلية الثلاثية (الاتحاد الأفريقي - الإيقاد - الأمم المتحدة) التأكيد على الحاجة إلى وقف فوري ودائم للأعمال العدائية لتجنيب المدنيين الأبرياء في السودان أي أعمال عنف أخرى، وستواصل العمل من أجل ذلك بالتنسيق مع أصحاب المصلحة السودانيين، والرباعية، والاتحاد الأوروبى.