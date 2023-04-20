شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: الرئيس السيسى يتابع عن كثب تطورات نقل القوات المصرية من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادر تأكيدها أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتابع عن كثب تطورات نقل القوات المصرية من السودان، مشيرة إلى أن الدولة المصرية وأجهزتها تعمل على تأمين نقل عناصر القوات المسلحة من السودان لأرض الوطن.

ومنذ قليل أكدت القوات المسلحة المصرية أنها تجرى جميع التنسيقات مع جهات الاختصاص المختلفة بدولة السودان الشقيقة لتأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية بسلام إلى أرض الوطن وسيتم إصدار بيان لاحق يحوى كافة التفاصيل.

وقال المتحدث العسكرى في بيان إنه فى إطار تناول العديد من وسائل الإعلام المختلفة لبيانات بشأن عودة عناصر من القوات المسلحة المصرية المشتركة فى التدريب المشترك مع القوات السودانية طبقا للبروتوكول الموقع بين الدولتين تؤكد القوات المسلحة المصرية بأنها تجرى جميع التنسيقات مع جهات الاختصاص المختلفة بدولة السودان الشقيقة لتأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية بسلام إلى أرض الوطن وسيتم إصدار بيان لاحق يحوى كافة التفاصيل.