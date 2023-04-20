شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: الكرة الأرضية على موعد مع كسوف هجين للشمس اليوم لن يرى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، أن الكرة الأرضية على موعد مع كسوف هجين (مختلط) للشمس لن يرى فى مصر ولا المنطقة العربية) اليوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023م.

وأشار القاضى، إلى أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأنه في الساعة الثالثة وأربع وثلاثون دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة يوم الخميس 20 أبريل 2023م يبدأ دخول الكسوف بشكل كسوف شبه ظلي وفي الساعة السادسة وست عشرة دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة يكتمل الكسوف حيث يغطى القمر الشمس تماماً وهو ما يتفق توقيته مع إقتران شهر شوال لعام 1444 هجريا.

ويُرى الكسوف حلقياً في شبه جزيرة نورث ويست وجزيرة بارو في غرب أستراليا ، والأجزاء الشرقية من تيمور الشرقية ، وكذلك جزيرة دامار وأجزاء من مقاطعة بابوا فى إندونيسيا.) ويُمكن رؤيته ككسوف جزئي في جنوب وشرق قارة آسيا قارة أستراليا - المحيط الباسفيكى - المحيط الهندى - القارة القطبية الجنوبية).

يغطى الكسوف ككسوف حلقي مساحة عرضها 49 كم وسوف يستغرق مدة قدرها دقيقة و 16 ثانية، وعند ذروة الكسوف يغطي قرص القمر حوالي 101,3 من كامل قرص الشمس، وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وخمس وعشرون دقيقة تقريباً، ولا يمكن رؤيته في مصر).