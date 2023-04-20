شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم آخر موعد لمعرض وزارة التضامن "ديارنا عربية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى مد معرض "ديارنا عربية " بالمنتجات، حتى أخر فترة للمعرض اليوم الخميس، حيث ينظم لأول مرة بمصر بمشاركة 7 دول عربية، ويقام المعرض على مساحة 3000 متر مربع، ويفتح أبوابه للجمهور والدخول مجانا من الساعة 10 صباحا حتي 10 مساء، حيث يتضمن المعرض منتجات الخيامية والفوانيس وديكورات وزينة رمضان ومنتجات رمضان خاصة البلح، والتوابل والبخور والعطور والقهوة العربية، والتي تحظي بقبول عالي لدى المجتمع المصري وهو ما تم لمسه خلال معرض " بيت العرب".

ويستقبل المعرض الزوار يوميا طوال شهر رمضان حتى الساعة 3 فجرا خلال أيام شهر رمضان ، كما أنه يركز علي العبايات العربية بنوعيها "حريمي ، رجالى"، التى تتنوع بين الحداثة والتراث، وكذا أكسسوارات العبايات التى تتناسب مع جميع الأعمار والأذواق.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد أكدت أن عدد المنتجين المشاركين في المعرض يبلغ 150 عارضا يمثلون 700 أسرة منتجة من العرب والمصريين و75% منهم من السيدات، حيث يشارك عارضون من دول " اليمن،ليبيا، فلسطين، السودان، تونس، والجزائر، والجالية السورية"، مشيرة إلى أهمية التبادل الثقافي والتراثي ما بين الدول العربية، وكذلك أهمية التوسع في تسويق المنتجات التراثية ما بين الدول العربية، مضيفة أن هناك مشاركة كذلك من جانب عدد من شباب رواد الأعمال ومصممي الأزياء المصرية التراثية بلمسة عصرية، كما سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الفنية والترفيهية علي هامش المعرض، مشيرة إلى ما تمثله المعروضات التراثية من قوة ناعمة لمصر، بجانب أن مشاركة العارضين بمنتجاتهم المختلفة تكسبهم المزيد من الخبرة والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.