"أوقاف الإسكندرية": 363 مسجدا و531 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

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القاهرة - سامية سيد - أنهت مديرية الأوقاف بالإسكندرية استعدادتها لصلاة عيد الفطر المبارك وتحديد الساحات لإستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وننشر الإجراءات المتبعة للأوقاف.

وبلغت عدد الساحات التى تم تجهيزيها 363 مسجدا و531 ساحة منها مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل، وساحة مسجد سيدى المرسى ابو العباس، بالإضافة إلى تخصيص إمام أساسى وإمام احتياطى لكل ساحة فى حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطى بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك.

كما يتم فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التى تقام بها صلاة العيد، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى تنسيق مستمر ومتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الإسكندرية، وذلك لتسهيل قيام المواطنين بصلاة عيد الفطر المبارك.