شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: سداد مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من توريد القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة سداد ‏‏مستحقات الموردين للقمح خلال 48 ساعة من توريد القمح المحلى وفقًا لمنظومة التحول الرقمي ،كما سيتم توفير ‏‏420 نقطة تجميع لاستقبال ‏الأقماح من الموردين والمزارعين، مشيرا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلي ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.‎

كما تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن ‏‏بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه‎، وأن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية ‏‏من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق ‏‏الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومي من 250 – ‏‏‏270 مليون رغيف‎.‎

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريًا يتضمن فتح أي موقع تخزيني لاستقبال الأقماح المحلية حال ورود أي كميات من القمح إلى الموقع، وشمل التوجيه أيضا استلام الأقحاح المحلية الموردة من خلال اللجان المشكلة لذلك طبقا للقواعد المنظمة لذلك وقيام مديريات التموين بإبلاغ الوزارة بالمواقع التي تم افتتاحها والكميات الموردة بها يوميًا.